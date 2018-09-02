Зозуля забив перший гол у сезоні

Український форвард, Роман Зозуля, відзначився в третьому турі Сегунди.

Про це повідомляє xsport.

У матчі третього туру з Кордобою Зозуля на 62-й хвилині реалізував пенальті. Цей гол став дебютним для форварда в новому чемпіонаті.

Додамо, що в матчі з Кордобою, Альбасете двічі пробивав пенальті. Перший, на 4-й хвилині, заробив Зозуля, проте реалізував Вальдеррама.

Відзначимо, що в новому чемпіонаті українець виступає під новим номером.

Нагадаємо, Зозуля подовжив контракт з Албасете.

Джерело - xsport.ua.