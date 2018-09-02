Під час матчу МЛС на поле вибігла качка. ВІДЕО

Посеред матчу МЛС між Реал Солт-Лейк та Лос-Анжелес Гелексі, на поле вибігла качка.

Про це повідомляє sportarena.com.

Під час поєдинку між Реалом Солт-Лейк і Лос-Анджелес Гелаксі на поле вибігла качка, через яку гра була припинена на декілька хвилин.

В результаті птицю з поля вдалося прогнати, хоча не обійшлося без зусиль з боку стюардів, а також футболістів.

Що стосується самого поєдинку, то в ньому Реал Солт-Лейк добув розгромну перемогу над Гелаксі з рахунком 6: 2.

Нагадаємо, Ібрагімовіч оформив свій перший хет-nрик у МЛС.

Джерело - sportarena.com.