Як екс-динамівець Гонсалес допоміг Сантосу перемогти у чемпіонаті Бразилії. ВІДЕО

Колишній півзахисник Динамо Дерліс Гонсалес відзначився результативною передачею за Сантос у матчі чемпіонату Бразилії.

Гонсалес у матчі проти Васку да Гами віддав асист на 82-й хвилині та допоміг Габіголу зробити хет-трик.

Парагваєць, який виступає за бразильський клуб на правах оренди, вийшов на заміну на 70-й хвилині, Сантос переміг 3:0.

Для Дерліса Гонсалеса це вже третя результативна передача у шести матчах за Сантос, також на його рахунку один гол.

Раніше, Динамо на два роки віддало Гонсалеса у оренду бразильському Сантосу.

Нагадаємо, парагвайський вінгер вже відзначився за новий клуб дебютним голом.

Джерело - Чемпіон.