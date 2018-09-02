Як екс-динамівець Гонсалес допоміг Сантосу перемогти у чемпіонаті Бразилії. ВІДЕО

Колишній півзахисник Динамо Дерліс Гонсалес відзначився результативною передачею за Сантос у матчі чемпіонату Бразилії.
Гонсалес у матчі проти Васку да Гами віддав асист на 82-й хвилині та допоміг Габіголу зробити хет-трик.
Парагваєць, який виступає за бразильський клуб на правах оренди, вийшов на заміну на 70-й хвилині, Сантос переміг 3:0.
Для Дерліса Гонсалеса це вже третя результативна передача у шести матчах за Сантос, також на його рахунку один гол.
Раніше, Динамо на два роки віддало Гонсалеса у оренду бразильському Сантосу.
Нагадаємо, парагвайський вінгер вже відзначився за новий клуб дебютним голом.
Джерело - Чемпіон.