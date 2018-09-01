Тренер Яблонеця: У нас з Динамо рівні шанси на вихід з групи ЛЄ

Головний тренер чеського Яблонеця Петр Рада вважає, що його команда не поступається Динамо

Про це повідомляє офіційний сайт Яблонеця.

"Я думаю, що ми можемо грати з усіма, ми повинні підготуватися до шести матчів та постаратися взяти якомога більше очок. Шанси на вихід з групи у нас такі ж, як і у Динамо, яке вибило Славію з Ліги чемпіонів", - сказав Рада.

Також тренер Яблонеця назвав суперників по груповому раунду Ліги Європи зовсім не найпривабливішими клубами.

"Нам дісталися не найпривабливіші клуби, але все-таки це Ліга Європи", - констатував фахівець.

Нагадаємо, окрім Яблонеця, суперниками Динамо у Лізі Європи будуть казахстанська Астана та французький Ренн.

Раніше Динамо опинилося у ЛЄ через поразку в раунді плей-офф Ліги чемпіонів від голландського Аякса.

Джерело - Офіційний сайт Яблонеця.