Калініченко, Косовський, Шацьких та ще ряд тренерів отримали ліцензію PRO

У Будинку футболу відбулось вручення дипломів категорії PRO групі тренерів, які пройшли навчання за програмою УЄФА.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У списку тренерів, які закінчили курси і отримали диплом, присутні Вірт Юрій, Дзюба Олег, Березовчук Андрій, Бахтадзе Давід, Єзерський Володимир, Калінін Андрій, Калініченко Максим, Косовський Віталій, Мандрієвський Вадим, Матвійченко Павло, Мелащенко Олександр, Мелікян Єгіше, Монарьов Роман, Нагорняк Сергій, Абазадзе Дмитро, Солдатов Сергій, Тлумак Андрій, Шацьких Максим та Шпанюк Віталій.

Диплом такої категорії дозволить фахівцям працювати з командами української Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Калініченка звільнили з команди 2-ї ліги.

Також, Львів залишився без тренера через ФФУ.

Джерело - ФФУ.