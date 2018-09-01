Чи зможе Маріуполь відібрати очки у Шахтаря: де дивитися матч 7-го туру УПЛ

Сьогодні, 1-го вересня, сьомий тур чемпонату України продовжиться матчем Шахтар-Маріуполь.

На перший погляд матч може здатися передбачуваним і навіть нецікавим для багатьох уболівальників.

Так, стосунки клубів і статистика говорить на користь "гірників", які ще ніколи не програвали маріупольцям.

Однак, будь-яка традиція рано чи пізно закінчується, неможливо завжди перемагати, так чому б саме в сьомому турі УПЛ підопічним Бабича не піднести сюрприз.

Матч трансюватиме канал Футбол 2, початок о 19:30.

Також поєдинк можна буде переглянути в інтернеті на відео ресурсі OLL TV. (Увага! Трансляція платна)

Нагадаємо, Маріуполь вилетів з Ліги Європи.

Також, гравець Шахтаря перейшов у Маріуполь.

Джерело - Чемпіон.