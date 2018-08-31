Агент: Мілевський хоче грати в Україні

Агент Артема Мілевського Артем Панков заявив, що його клієнт все більше хоче повернутися в УПЛ.

Про це повідомляє footballhub.com.ua.

Спочатку Панков заявив, що Мілевський був близький до переходу в український клуб

"Якщо чесно, була одна українська команда, яка цікавилася Артемом. Ми дійсно вели переговори. І можливо, якби ми не домовилися з угорським клубом, то була б ймовірність повернення Артема в Україну".

Потім Панков запевнив, що у Мілевського є бажання грати в Україні.

"Який клуб? Це не Динамо, і не Шахтар". Ця команда зараз йде в першій шістці. Я думаю, що у нас ще буде можливість повернутися в український чемпіонат. У Артема все більше виникає бажання повернутися в Україну ", - сказав Панков

Нагадаємо, Мілевський перейшов у найгіршу команду чемпіонату Угорщини.

Також, Мілевський потролив тренера, який вигнав його з Динамо.

Джерело - footballhub.com.ua.