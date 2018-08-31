Арена Львів має сотні мільйонів боргів

Головні арени країни мають величезні борги.

Про це розповів міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

"Проблема Арени Львів – це 417 мільйонів гривень боргів, які виникли під час підготовки до чемпіонату Євро-2012, коли "професіонали", попередники, навішали боргів на цей стадіон, на НСК Олімпійський, на столичний Палац спорту",- говорить міністр.

"Арена Львів працює, вона прийматиме матчі національних збірних. Минулого року там іноді грала Зоря. Було б добре знайти ту команду, яка постійно грала б на цьому стадіоні",- цитує Жданова видання Слово і діло.