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29.08.2018 00:43 442
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Арена Львів має сотні мільйонів боргів

Сьогодні 14:04 303 0
Арена Львів має сотні мільйонів боргів

Головні арени країни мають величезні борги.

Про це розповів міністр молоді та спорту України Ігор Жданов. 

"Проблема Арени Львів – це 417 мільйонів гривень боргів, які виникли під час підготовки до чемпіонату Євро-2012, коли "професіонали", попередники, навішали боргів на цей стадіон, на НСК Олімпійський, на столичний Палац спорту",- говорить міністр.

"Арена Львів працює, вона прийматиме матчі національних збірних. Минулого року там іноді грала Зоря. Було б добре знайти ту команду, яка постійно грала б на цьому стадіоні",- цитує Жданова видання Слово і діло.

Нагадаємо на НСК Олімпійський пройшов фінал ЛЧ.

Джерело - slovoidilo.ua.

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