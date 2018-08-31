Результати жеребкування 3-го попереднього раунду Кубка України

Сьогодні, 31 серпня, о 12.30 у Будинку футболу відбулося жеребкування третього попереднього етапу Кубка України сезону-2018/2019.

У сліпому жеребкуванні було 20 учасників: 14 переможців другого попереднього етапу та шість команд УПЛ, які згідно з рейтингом, станом на початок сезону, посідали місця із сьомого по 12-е.

Результати жеребкування 3 етапу Кубка України.

Зірка – Олімпік

Металіст 1925 – Калуш

Нива В – Гірник

Суми – Карпати

Інгулець – Мир

Кристал – Десна

СК Дніпро-1/Металург З – Волинь

Чорноморець – Олександрія

Черкащина-Академія – Арсенал-Київ

Миколаїв – Минай

Базова дата проведення матчів – 26 вересня.







Джерело - Чемпіон.