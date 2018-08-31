Результати жеребкування 3-го попереднього раунду Кубка України

Сьогодні, 31 серпня, о 12.30 у Будинку футболу відбулося жеребкування третього попереднього етапу Кубка України сезону-2018/2019.
У сліпому жеребкуванні було 20 учасників: 14 переможців другого попереднього етапу та шість команд УПЛ, які згідно з рейтингом, станом на початок сезону, посідали місця із сьомого по 12-е.
Результати жеребкування 3 етапу Кубка України.
Зірка – Олімпік
Металіст 1925 – Калуш
Нива В – Гірник
Суми – Карпати
Інгулець – Мир
Кристал – Десна
СК Дніпро-1/Металург З – Волинь
Чорноморець – Олександрія
Черкащина-Академія – Арсенал-Київ
Миколаїв – Минай
Базова дата проведення матчів – 26 вересня.
Джерело - Чемпіон.