Фонсека: Хотів би зіграти з Реалом чи Ювентусом

Головний тренер Шахтаря, Паулу Фонсека, заявив з ким хотів би зіграти на груповій стадії Ліги Чемпіонів.
Про це повідомляє terrikon.com.
"За жеребом немає жодних вподобань. Знаю, що у всіх кошиках є сильні клуби. У турнірі зібрані найкращі європейські команди. Нам зараз не варто гадати і вибирати - просто почекаємо жеребкування і дізнаємося імена суперників. Переконаний на сто відсотків, що у нас в будь-якому випадку буде дуже складна група", - заявив Фонсека.
Також коуч "гірників" відзначив, що хотів би зіграти проти Реала чи Ювентуса.
"У першому кошику є два клуби, з якими я хотів би зіграти, - Реал або Ювентус".
Нагадаємо, визначилися всі учасники Ліги Чемпіонів.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування групового етапу Ліги Чемпіонів.
Джерело - terrikon.com.