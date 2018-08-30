Фонсека: Хотів би зіграти з Реалом чи Ювентусом

Головний тренер Шахтаря, Паулу Фонсека, заявив з ким хотів би зіграти на груповій стадії Ліги Чемпіонів.

Про це повідомляє terrikon.com.

"За жеребом немає жодних вподобань. Знаю, що у всіх кошиках є сильні клуби. У турнірі зібрані найкращі європейські команди. Нам зараз не варто гадати і вибирати - просто почекаємо жеребкування і дізнаємося імена суперників. Переконаний на сто відсотків, що у нас в будь-якому випадку буде дуже складна група", - заявив Фонсека.