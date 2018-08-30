Як фанати Црвени Звезди влаштували божевілля на стадіоні в Австрії. ВІДЕО

Црвена Звезда зіграла внічию з Зальцбургом (2:2) і вийшла в груповий турнір Ліги чемпіонів вперше в своїй історії
Про це повідомляє Depo.Сектор.
Після фінального свистка радісні сербські вболівальники прорвалися на поле.
Mental scenes in Salzburg tonight where Crvena Zvezda have qualified for the CL group stages for the first time ever. This is how their supporters reacted at the final whistle, class! pic.twitter.com/Zpao1hsH94— Casual Ultra (@thecasualultra) August 29, 2018
Нагадаємо, визначилися всі учасники Ліги Чемпіонів.
Джерело - Depo.Сектор.