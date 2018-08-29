Вернидуб: Нас чекає серйозна гра

Головний тренер Зорі, Юрій Вернидуб, розповів, що очікує його команду в матчі-відповіді Ліги Європи проти РБ Лейпцига.

Про це повідомляє прес-служба Зорі.

"Нас чекає досить серйозна гра. Це показав матч в Запоріжжі. РБ Лейпциг - дуже хороший, сильний клуб. Вдома ми грали 75 хвилин в не рівні складів. Нам вдалося зіграти "на нуль". Сподіваюся, що завтра видалення не повториться, хлопці будуть більш стриманими і настирливими в плані гри".