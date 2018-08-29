Арсенал впустив гравця Серії А

Екс-гравець Палермо Самуеле Ромео міг перейти в Арсенал Київ.

Про це повідомляє Футбольні трансфери, з посиланням на Magazine Pragma.

За інформацією видання, 29-річний футболіст міг перейти у київський Арсенал, однак цей перехід зірвався.



Також йдеться про те, що Ромео, швидше за все, продовжить кар'єру в одному із нижче лігових італійських клубів.

Раніше цей футболіст виступав у таких клубах як Палермо та Емполі.

Нагадаємо, Арсенал не збирається звільняти Раванеллі.

Раніше захисник Арсеналу Сергій Даценко розповів, які зміни сталися після появи Раванеллі у київському клубі.

Джерело - Футбольні трансфери.