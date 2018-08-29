Тренер Лейпцига: завтра ми повинні виграти

Головний тренер Лейпцига Ральф Рангнік, заявив, що його команду влаштовує лише перемога в матчі проти Зорі.

Про це повідомляє football24.ua.

"Зрозуміло, що завтра ми повинні виграти. Зоря буде грати від оборони, акцентуючи увагу на стандартах і контратаках. Тому ми повинні уникати стандартних положень, обережно та виважено діючи в захисті.

І навпаки, ми повинні інтенсивно зіграти в атаці і змусити противника допускати помилки. Потрібно створювати небезпеку біля воріт суперника і намагатися диктувати темп гри.

Ми зробимо все можливе, щоб виграти домашню гру і пробитися в груповий етап Ліги Європи. Йдеться про спортивні амбіції. Ми хочемо продовжувати грати на міжнародному рівні. Нам хочеться отримати додатковий досвід у Європі".