Динамо г.вно: Циганков показав повідомлення від вболівальника. ФОТО

Один із уболівальників Динамо дуже не задоволений результатом команди в Лізі чемпіонів.

Про це він написав у повідомленні пізахиснику киян Віктору Циганкову.

Підопічні Олександра Хацкевича виявилися слабшими амстердамського клубу за сумою двох зустрічей і продовжать єврокубкову кампанію сезону-2018/19 лише в другому за престижністю клубного турніру - Ліги Європи.

Такий результат ніяк не влаштував київських уболівальників, а півзахисник "біло-синіх" Віктор Циганков показав повідомлення, які прийшли йому від одного і того ж шанувальника.

Нагадаємо, в домашньому матчі-відповіді Динамо зіграло внічию з Аяксом та вилетіло з Ліги чемпіонів, поступившись з загальним рахунком 1:3 за сумою двох поєдинків.

Джерело - isport.ua.