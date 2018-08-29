Мілевський знайшов собі новий клуб

Екс-футболіст київського Динамо Артем Мілевський близький до трансферу в угорську Кішварду.

Про це повідомляє видання Tribuna.

Зазначається, що наразі сторони ведуть перемовини.

До слова, зараз Кішварда посідає останню сходинку у місцевому чемпіонаті, маючи у своєму активі 2 пункти після 6 матчів.

Відзначимо, у складі Кішварди виступають українці Антон Шиндер, Павло Лук'янчук, Темур Парцванія та Роман Красюк.

Нагадаємо, 33-річний Артем Мілевський був одним з лідерів Динамо Брест, але клуб вирішив розірвати контракт з ним і капітаном команди Олексієм Гавриловичем.

Джерело - tribuna.