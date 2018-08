Український вінгер вперше потрапив в стартовий склад Вест Гема на офіційний матч.

Про це повідомляє офіційний Twitter команди.

Екс-динамівець вийде на поле в грі проти Вімблдону з перших хвилин.

