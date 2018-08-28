Суркіс на президентських виборах підтримає кума Путіна. ФОТО

Співвласник Динамо і екс-голова ФФУ Григорій Суркіс вирішив підтримати Віктора Медведчука на президентських виборах 2019 року.

Принаймні про це говорять спільні білборди двох політиків, про які написав у своєму Facebook-акаунті журналіст Сергій Гришин.

"Оксана танцює, Медведчук про інтереси "своєї" країни заливає на каналі 112. А тепер і борди за мир. Ну і куди ж без Суркіса", - пише Гришин.

Раніше була інформація, що Суркіс лобіював інтереси Росії в проведенні ЧС.

Президент Славії вимагав звільнити Суркіса.

Джерело - facebook.