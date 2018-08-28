Іньєста: Мессі знає як керувати командою

Хавбек японського клубу Віссел Кобе Андрес Іньєста поділився думкою про лідерські якості Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє footboom.com.

Спочатку Андрес поділився думками про склад команди.

"Барселона" виглядає сильною командою, у неї прекрасний підбір футболістів. Влітку керівництво придбало і молодих, і досвідчених гравців, які забезпечать необхідну глибину. Будемо сподіватися, що команда дійде до кінця сезону, зберігаючи шанси на перемогу в кожному турнірі".

А потім підкреслив лідерські якості Мессі.

"Мессі завжди працює під стати капітану, навіть якщо виходить на поле без пов'язки. Лео прекрасно підходить для управління командою. Крім того, він є капітаном збірної Аргентини, тому йому не потрібні мої поради, - сказав Іньєста в інтерв'ю офіційному сайту "Барселони".

Зауважимо, Барселона стартувала в новому сезоні з двох перемог в Прімері, а також стала володарем суперкубка Іспанії.

Нагадаємо, іспанський футболіст покинув "синьо-гранатових" після закінчення попереднього сезону.

Джерело - footboom.com.