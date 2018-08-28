Легендарний бразилець купить клуб Ла Ліги

Легендарний Роналдо купить Вальядолід з Ла Ліги.
Про це повідомляє ua-football.com.
Екс-гравець Реала і Барселони готовий викласти 30 мільйонів євро на покупку Вальядоліда.
Угода проходить заключний етап, і все може вирішитися протягом двох-трьох тижнів. Завдяки цьому платежу Вальядолід зможе погасити свої борги, які становлять 25 мільйонів євро.
Нинішній президент клубу Карлос Суарес залишиться в структурі і стане генеральним директором.
Крім Роналдо, придбати Вальядолід хочуть акціонери з Китаю і Латинської Америки, які пропонують набагато більше грошей.
Проте наголошується, що Суареса зацікавило саме пропозицію бразильця.
Нагадаємо, Роналдо розповів про свою хворобу.
Також, "зубастик" очікував більшого від Неймара.
Джерело - ua-football.com.