Мессі довів до сліз свого шанувальника. ВІДЕО

Фанат Ліонеля Мессі не зумів стримати емоцій при зустрічі з кумиром.

Відео цього моменту було розміщене на офіційній сторінці команди у Twitter.

Аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі роздавав автографи своїм шанувальникам.

Серед них був і хлопчина, який розплакався, побачивши свого кумира.

Лео підписав футболку хлопчика та погладив по голові.

Goosebumps 😭😭😭 When you are overcome with emotion seeing your idol...



We ❤ #Messi pic.twitter.com/qxqKWVJ5Sh