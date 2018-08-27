Мессі довів до сліз свого шанувальника. ВІДЕО

Фанат Ліонеля Мессі не зумів стримати емоцій при зустрічі з кумиром.
Відео цього моменту було розміщене на офіційній сторінці команди у Twitter.
Аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі роздавав автографи своїм шанувальникам.
Серед них був і хлопчина, який розплакався, побачивши свого кумира.
Лео підписав футболку хлопчика та погладив по голові.
Goosebumps 😭😭😭 When you are overcome with emotion seeing your idol...— FC Barcelona (@FCBarcelona) 26 серпня 2018 р.
We ❤ #Messi pic.twitter.com/qxqKWVJ5Sh
Нагадаємо, Барселона готує божевільний трансфер.
Раніше, Мессі не викликали до збірної Аргентини.
Джерело - twitter.