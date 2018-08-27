Інтер втратив перемогу з Торіно. Фіорентина розгромила К'єво. Інші матчі 2-го туру Серії А

Матчі 2-го туру італійської Серії А завершились перемогами Фіорентини, Дженоа та Удінезе, нічиєю у грі Інтера проти Торіно та Фрозіноне проти Болоньї.
Інтер - Торіно 2:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 7 Перішич, 2:0 - 32 Де Врей, 2:1 - 55 Белотті, 2:2 - 68 Мейте
Кальярі - Сассуоло 2:2 (1:0)
Голи:1:0 - 10 Паволетті, 1:1 - 53 Бернарді, 2:1 - 73 Паволетті, 2:2 - 90+9 Боатенг(пен.)
Фіорентина - К'єво 6:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 8 Міленковiч, 2:0 - 42 Жерсон, 3:0 - 49 Бенассі, 4:0 - 71 К'єза, 4:1 - 76 Томовіч, 5:1 90 - Бенассі, 6:1 - 90+3 Сімеоне
Дженоа - Емполі 2:1 (2:0)
Голи:1:0 - 6 Пьонтек, 2:0 - 18 Куаме, 2:1 - 90+3 Мраз
Удінезе - Сампдорія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 9 Де Пауль
СПАЛ - Парма 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 49 Антенуччі
Фрозіноне - Болонья 0:0
Джерело - Чемпіон.