Інтер втратив перемогу з Торіно. Фіорентина розгромила К'єво. Інші матчі 2-го туру Серії А

Матчі 2-го туру італійської Серії А завершились перемогами Фіорентини, Дженоа та Удінезе, нічиєю у грі Інтера проти Торіно та Фрозіноне проти Болоньї.



Інтер - Торіно 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Перішич, 2:0 - 32 Де Врей, 2:1 - 55 Белотті, 2:2 - 68 Мейте

Кальярі - Сассуоло 2:2 (1:0)

Голи:1:0 - 10 Паволетті, 1:1 - 53 Бернарді, 2:1 - 73 Паволетті, 2:2 - 90+9 Боатенг(пен.)

Фіорентина - К'єво 6:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Міленковiч, 2:0 - 42 Жерсон, 3:0 - 49 Бенассі, 4:0 - 71 К'єза, 4:1 - 76 Томовіч, 5:1 90 - Бенассі, 6:1 - 90+3 Сімеоне

Дженоа - Емполі 2:1 (2:0)

Голи:1:0 - 6 Пьонтек, 2:0 - 18 Куаме, 2:1 - 90+3 Мраз

Удінезе - Сампдорія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 9 Де Пауль

СПАЛ - Парма 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 49 Антенуччі

Фрозіноне - Болонья 0:0

Джерело - Чемпіон.