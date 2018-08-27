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Жіноча збірна України - срібний призер ЧС з футзалу

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25.08.2018 21:24 1788
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25.08.2018 20:13 1920
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25.08.2018 18:37 1430
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25.08.2018 18:00 2128
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25.08.2018 17:48 1352
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Вчора 11:30 1255
Роналду віддав гольову п'ятою, але залишився незадоволеним. ВІДЕО
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В США боксер покинув ринг відразу після початку бою
В США боксер покинув ринг відразу після початку бою Phillip Hess
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Інтер втратив перемогу з Торіно. Фіорентина розгромила К'єво. Інші матчі 2-го туру Серії А

Сьогодні 08:05 296 0
Інтер втратив перемогу з Торіно. Фіорентина розгромила К'єво. Інші матчі 2-го туру Серії А

Матчі 2-го туру італійської Серії А завершились перемогами Фіорентини, Дженоа та Удінезе, нічиєю у грі Інтера проти Торіно та Фрозіноне проти Болоньї.


Інтер - Торіно 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Перішич, 2:0 - 32 Де Врей, 2:1 - 55 Белотті, 2:2 - 68 Мейте

Кальярі - Сассуоло 2:2 (1:0)

Голи:1:0 - 10 Паволетті, 1:1 - 53 Бернарді, 2:1 - 73 Паволетті, 2:2 - 90+9 Боатенг(пен.)

Фіорентина - К'єво 6:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Міленковiч, 2:0 - 42 Жерсон, 3:0 - 49 Бенассі, 4:0 - 71 К'єза, 4:1 - 76 Томовіч, 5:1 90 -  Бенассі, 6:1 - 90+3 Сімеоне   

Дженоа - Емполі 2:1 (2:0)

Голи:1:0 - 6 Пьонтек, 2:0 - 18  Куаме, 2:1 - 90+3 Мраз 

Удінезе - Сампдорія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 9 Де Пауль

СПАЛ - Парма 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 49 Антенуччі 

Фрозіноне - Болонья 0:0

Джерело - Чемпіон.

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