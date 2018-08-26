Валенсія програла Еспаньйолу в 2-му турі Ла-Ліги. ВІДЕО

Валенсія погано стартувала в чемпіонаті Іспанії. В 2-му турі Прімери "кажани" поступилися Еспаньйолу.

Перший поєдинок поточного чемпіонату Іспанії пішов Валенсії до активу незважаючи на те, що не було перемоги. "Кажани" зіграли внічию з Атлетико, розправивши плечі по ходу гри. Але виїзд до Барселони болісно приземлив Марселіно Тораля на землю. В рівній боротьбі з Еспаньйолом Валенсія залишилася ні з чим.

З шістнадцяти ударів, завданих "кажанами" по воротах суперника, жоден так і не досягнув мети. А Еспаньйол в другому таймі реалізував свої моменти з позиції витримки і терпіння.

Спершу Естебан Гранеро прицільно пробив зі штрафного, не залишивши шансів воротарю, але змусивши арбітра примкнути до допомоги VAR (були запитання, перетнув м'яч лінію воріт чи ні). А потім Лео Баптістау вискочив з-за спин захисників і зробив все для того, аби відзначився Борха Іглесіас.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

2-й тур

26 серпня

Еспаньйол - Валенсія 2:0(0:0)

Голи: 1:0 - 62 Гранеро 62, 2:0 - 68 Іглесіас

Джерело - megogo.