Вернидуб прокоментував поразку від Десни

Другий гол у ворота Зорі на совісті воротаря.
Про це сказав головний тренер луганчан Юрій Вернидуб.
"Я ще на прес-конференції після Лейпцига сказав, що буде ротація. Ми її зробили. Поставив шість чоловік тих, хто грає менше. Десь це і зіграло роль. Не можу сказати, що ми десь програли в епізодах, але вони свої м'ячі забили. Старенький забив хороший гол. А другий гол на совісті воротаря. Не треба виходити. Стій в воротах",- говорить тренер.
"Зараз потрібно відновитися і провести в четвер важливу гру. Лейпцигом теж поступився в Бундеслізі і буде злий. Нелегка буде гра",- цитує Вернидуба terrikon.
Нагадаємо, суперник Зорі в ЛЄ розгромно програв у Бундеслізі.
В першому матчі Зоря-Лейпциг команди розійшлися миром.
Джерело - terrikon.