Вернидуб прокоментував поразку від Десни

Другий гол у ворота Зорі на совісті воротаря.

Про це сказав головний тренер луганчан Юрій Вернидуб.

"Я ще на прес-конференції після Лейпцига сказав, що буде ротація. Ми її зробили. Поставив шість чоловік тих, хто грає менше. Десь це і зіграло роль. Не можу сказати, що ми десь програли в епізодах, але вони свої м'ячі забили. Старенький забив хороший гол. А другий гол на совісті воротаря. Не треба виходити. Стій в воротах",- говорить тренер.

"Зараз потрібно відновитися і провести в четвер важливу гру. Лейпцигом теж поступився в Бундеслізі і буде злий. Нелегка буде гра",- цитує Вернидуба terrikon.