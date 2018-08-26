Моурінью розповів чи задоволений він Фредом

Жозе Моурінью задоволений тим, що Манчестер Юнайтед підписав Фреда.

Про це розповів сам головний тренер "червоних дияволів".

"Думаю, вболівальники вже полюбили Фреда. Вони відчувають його позитивний вплив на команду, він відчуває стиль команди. Коли ми підписували його, знали, що він зможе дати динаміку гри. Фред може вести команду за собою,"- говорить наставник МЮ.

"Ми дуже задоволені. Фред – дуже весела людина, посмішка не сходить з його обличчя. Він поки не дуже добре говорить англійською, але може спілкуватися з усіма і його розуміють всі", – цитує Моурінью офіційний сайт Манчестер Юнайтед.