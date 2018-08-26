Ракицький привітав Донецьк з днем міста, проігнорувавши День Незалежності України. ФОТО

Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький привітав донеччан з днем міста.
Світлину з пивітанням він виставив на своїй сторінці в Instagram.
"Місто яке не спить і дихає надією"- підписав світлину Ярослав.
Наш день! С Днём Рождения, мой родной город! С Днём Шахтера, храбрые сердца! Пусть всегда цветёт роза на моей земле, пусть каждый горняк вернётся домой! Мира нам и скорого возвращения туда, где зальёт солнце улицы моего города! Город, который не спит и дышит надеждой!!! #МойДонецк #СДнемШахтера ⚒⚒⚒⚒
Джерело - instagram.