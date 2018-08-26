Ракитич розповів про своє майбутнє в Барселоні

Півзахисник Барселони Іван Ракитич виключив ймовірність відходу з клубу в це міжсезоння.

"Для мене привілей надягати футболку Барселони, я дуже цим пишаюся і сподіваюся залишитися тут надовго. Виступати за найкращий клуб світу - це найголовніше. Я поспілкувався з дружиною, сім'єю і агентом, всі ми вирішили, що нам добре тут", - зазначив Іван.

"Жоден клуб світу не запропонує мені того, що дає Барселона. Зараз найголовніше - це підготовка до найближчих матчів найкращим чином", - сказав Ракитич для Goal.com.