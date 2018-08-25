ПСЖ впевнено переграв Анже. Інші результати 3 туру Ліги 1. ВІДЕО

Завершився змагальний день у французькій Лізі 1.
До вашої уваги результати матчів суботи, 25 серпня.
Чемпіонат Франції, Ліга 1
3 тур
25 серпня
ПСЖ - Анже 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 — 12 Кавані, 1:1 — 21 пенальті Мангані, 2:1 — 51 Мбаппе, 3:1 — 66 Неймар.
Нант - Кан - 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 — 37 Крівеллі, 1:1 — 80 пенальті Сала.
Ніцца - Діжон 0:4 (0:0)
Голи: 0:1 — 67 Агуерд, 0:2 — 83 Хаддаді, 0:3 — 83 Кейта, 0:4 — 90+3 Кейта.
Монпальє - Сент-Етьєн 0:0
Тулуза - Нім Олімпік 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 80 пенальті Градель.
Ам'єн - Реймс 4:1 (1:0)
Голи: 1:0 — 22 Гнаоре, 2:0 — 58 Годдос, 3:0 — 67 Конате, 4:0 — 73 Конате, 4:1 — 84 Кафаро
Нагадаємо, матчі Ліги 1 ви можете переглянути на нашому сайті.
Окрім цього, дивіться матчі Ла-Ліги.
Джерело - Чемпіон.