Роман Безус забив перший гол у сезоні в чемпіонаті Бельгії

Український легіонер бельгійського Сент-Трюйдена Роман Безус відзначився дебютним голом.

На 17 хвилині Роман забив перший гол у матчі проти Стандарда. Втім гол Безуса не допоміг його команді перемогти. Сент-Трюйден поступився з рахунком 3:2.

Чемпіонат Бельгії,

5 тур

25 серпня

Стандартд — Сент-Трюйден 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 — 7 Фай, 1:1 — 17 Безус, 1:2 — 69 Болі, 2:2 — 80 Луїндама, 3:2 — 90+3 Емон.

Нагадаємо, минулого сезону Безус увійшов до топ-5 найкращих асистентів чемпіоната Бельгії

Джерело - Чемпіон.