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Супряга може дебютувати за Динамо

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Супряга може дебютувати за Динамо

Лідер Української Прем'єр-ліги Динамо в рамках шостого туру на виїзді протистоятиме одеському Чорноморцю.

Вперше до заявки динамівців потрапив Владислав Супряга. Щоправда матч новоспечений гравець Динамо почне із лавки для запасних.

До вашої уваги стартові склади команд.

Чемпіонат України, УПЛ

6 тур

25 серпня

Чорноморець - Динамо

Чорноморець: Літовченко, Романюк, Рижук, Грачов, Трубочкін, Савченко, Смірнов, Чорній, Бабенко, Леонов, Діденко.

Динамо: Бойко, Че Че, Шепелєв, Морозюк, Циганков, Миколенко, Сідклей, Андрієвський, Бурда, Шабанов, Русин.

Нагадаємо, захисника Динамо викликали у збірну Угорщини.

 

Джерело - Чемпіон.

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