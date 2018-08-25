П'ятов емоційно висловився з приводу сепаратизму гравців Шахтаря

Мій профіль

Калініна перемогла в кваліфікації і вперше у кар'єрі проходить в основну сітку турніру Grand Slam

Вчора 22:45 1007
Збірна України у фіналі чемпіонату світу з футзалу. ВІДЕО
Вчора 13:55 4694
Ліга Європи: результати матчів плей-оф
Вчора 12:53 1970
Ломаченка нагородили поясом журналу The Ring. ФОТО
Вчора 11:27 1177
Українка вийшла у фінал кваліфікації US Open
Вчора 08:27 1868
Як Зоря вдесятьох билася проти Лейпцига. ВІДЕО
Вчора 08:04 2465
Мужики в меншості втримують нічию
23.08.2018 23:21 1179 1
Блоги
В США боксер покинув ринг відразу після початку бою
В США боксер покинув ринг відразу після початку бою Phillip Hess
Сьогодні 12:30 1859
Зінченко влаштував бійку під час тренування. ВІДЕО
Зінченко влаштував бійку під час тренування. ВІДЕО Phillip Hess
Сьогодні 12:00 2390
Історія одного вчинку: як вболівальник станцював гопак на матчі збірної СРСР. ВІДЕО
Історія одного вчинку: як вболівальник станцював гопак на матчі збірної СРСР. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:00 1217
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:02 Футбол Вулвергемптон розписав мирову з Манчестер Сіті. Інші матчі 3 туру АПЛ 83
16:42 Футбол Олександрія - Ворскла: стартові склади команд 162
16:30 Футбол Вольфсбург - Шальке. Інші матчі першого туру Бундесліги: відео онлайн-трансляція 116
16:20 Футбол Ігор Бурбас: Динамо залишилося утрясти деталі з оренди М'бая Ньянга 701
15:51 Футбол Тренер колишнього чемпіона світу заявив, що Ломаченко хоче битися у Великобританії 253
15:30 Футбол Зінченко посварився з Агуеро через П'ятова 1206
15:07 Футбол Екс-хавбек збірної Франції Діарра завершив кар'єру 158
14:50 Футбол Маркевич висловився щодо проблем Стрінича з серцем 703
14:37 Важка атлетика На Азіатських іграх пав найстаріший світовий рекорд у важкій атлетиці 422
14:11 Футбол Буено розповів про обставини переходу в Динамо 433
13:53 Футбол Зінченко в четвертий раз поспіль не потрапив у заявку Сіті 268
13:27 Футбол Ти міняєш команди частіше, ніж труси - уболівальники Наполі проти Ігуаїна 338
13:08 Футбол Раванеллі: Якщо я дізнаюся, що хтось із моїх гравців зливає матчі - на наступний день вб'ю його 371
12:58 Баскетбол Черкаські Мавпи здійснили гучний трансфер 352
12:51 Футбол П'ятов емоційно висловився з приводу сепаратизму гравців Шахтаря 1905
12:30 Бокс В США боксер покинув ринг відразу після початку бою 1859
12:20 Бокс Вайлдер: Бій проти Ф'юрі виправдає очікування фанатів 231
12:00 Футбол Зінченко влаштував бійку під час тренування. ВІДЕО 2390
11:48 Теніс Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська дізналися імена своїх суперниць на старті US Open 432
11:41 Футбол Бразилець ззовні, а українець всередині: як Матеус Україну вітав. ФОТО 773
11:26 Теніс Світоліна отримала подарунок від російської тенісистки 1247
10:48 Футбол Каріус перейшов до Бешикташа 597
10:38 Баскетбол Захисник збірної України відкриє дитячу школу в Лос-Анджелесі 561
10:27 Футбол Бекхему загрожує великий штраф та позбавлення водійських прав 498
09:54 Футбол Захисника Динамо викликали в збірну Угорщини 374

П'ятов емоційно висловився з приводу сепаратизму гравців Шахтаря

Сьогодні 12:51 1905 0
П'ятов емоційно висловився з приводу сепаратизму гравців Шахтаря
Андрій П'ятов

Полтика оточує весь спорт.

Про це говорить голкіпер Шахтаря Андрій Пятов

Футболіст прокоментував інцидент з ультрас угрупувань Kharkiv City Patriots, The Club і організації націоналістів Національний корпус.

"Я заводжуся від несправедливості. Кажуть, що спорт поза політикою, але політика оточує все. Є деякі моменти, тим більше по відношенню до наших футболістів, коли до нас приходили, розмовляли і звинувачували. Це заводить. Після цього інциденту, багато хотілося сказати", - сказав Андрій.

"Люди прийшли за гроші, я це знаю. Все це природно, все це треба було. Ось цей момент розлютив мене. Люди прийшли з конкретними словами, вони не знали більше про що говорити. Я їм відповідаю, але від них конкретики немає, вони відповідають завченими фразами. Завчили, що Ракицький гімн не співає, а я фотографувався з сепаратистами", - зазначив голкіпер.

"Я їм пояснив, як це сталося. Це було вже давно, багато чого змінилося. Це був квітень, тільки почалися ці хвилювання. Стояли автоматники біля ресторану, повз якого ми проїжджаємо по дорозі на базу. У нас два тренування в день - проїжджаємо повз чотири рази. Вони в перший раз дивилися, в другій дивилися, а в третій кажуть: Давай. Ось я і попався", - продовжив збірник.

"Минуло вже півтора року, і хтось знайшов в соціальних мережах це фото. Це ж треба було комусь викласти. За цей час я вже скільки матчів зіграв за збірну України, співав гімн, ми сплатили дві операції військовим.Я пояснюю людям, що ми не хочемо піаритися, про це ніхто не знав. До нас звернулися, а ми допомогли. Я і зараз допомагаю. Чотири роки пройшло, а ми все одно погані - щоб ти не робив. Це набридає, у мене ж сім'я", - розповів П'ятов.

"А футболки ... Усі думають, що футболки допоможуть всім, але забули про онкохворих дітей. Дружини футболістів Шахтаря створили Charity Team, зібрали гроші і допомогли Охматдиту - подарували 40 комп'ютерів. Місяців чотири тому витягли 16-річного хлопця, який хворів на рак. Я ніколи б про це не говорив, але сьогодні я завівся і виговорився. Єдиний наш піар - це футбол", - сказав Пятов в інтерв'ю шоу Вацко Light.

Нагадаємо, що Шевченко та П'ятов обрали найкращого гравця 2018 року

Джерело - Вацко Light.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()