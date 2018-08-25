П'ятов емоційно висловився з приводу сепаратизму гравців Шахтаря

Полтика оточує весь спорт.

Про це говорить голкіпер Шахтаря Андрій Пятов

Футболіст прокоментував інцидент з ультрас угрупувань Kharkiv City Patriots, The Club і організації націоналістів Національний корпус.

"Я заводжуся від несправедливості. Кажуть, що спорт поза політикою, але політика оточує все. Є деякі моменти, тим більше по відношенню до наших футболістів, коли до нас приходили, розмовляли і звинувачували. Це заводить. Після цього інциденту, багато хотілося сказати", - сказав Андрій.

"Люди прийшли за гроші, я це знаю. Все це природно, все це треба було. Ось цей момент розлютив мене. Люди прийшли з конкретними словами, вони не знали більше про що говорити. Я їм відповідаю, але від них конкретики немає, вони відповідають завченими фразами. Завчили, що Ракицький гімн не співає, а я фотографувався з сепаратистами", - зазначив голкіпер.

"Я їм пояснив, як це сталося. Це було вже давно, багато чого змінилося. Це був квітень, тільки почалися ці хвилювання. Стояли автоматники біля ресторану, повз якого ми проїжджаємо по дорозі на базу. У нас два тренування в день - проїжджаємо повз чотири рази. Вони в перший раз дивилися, в другій дивилися, а в третій кажуть: Давай. Ось я і попався", - продовжив збірник.

"Минуло вже півтора року, і хтось знайшов в соціальних мережах це фото. Це ж треба було комусь викласти. За цей час я вже скільки матчів зіграв за збірну України, співав гімн, ми сплатили дві операції військовим.Я пояснюю людям, що ми не хочемо піаритися, про це ніхто не знав. До нас звернулися, а ми допомогли. Я і зараз допомагаю. Чотири роки пройшло, а ми все одно погані - щоб ти не робив. Це набридає, у мене ж сім'я", - розповів П'ятов.

"А футболки ... Усі думають, що футболки допоможуть всім, але забули про онкохворих дітей. Дружини футболістів Шахтаря створили Charity Team, зібрали гроші і допомогли Охматдиту - подарували 40 комп'ютерів. Місяців чотири тому витягли 16-річного хлопця, який хворів на рак. Я ніколи б про це не говорив, але сьогодні я завівся і виговорився. Єдиний наш піар - це футбол", - сказав Пятов в інтерв'ю шоу Вацко Light.

Нагадаємо, що Шевченко та П'ятов обрали найкращого гравця 2018 року

Джерело - Вацко Light.