Хетафе впевнено переміг Ейбар у 2-му турі Ла-Ліги. ВІДЕО

У Ла-Лізі Хетафе в 2-му турі перграв Ейбар.

Гол у першій половині гри провів Анхель після передачі Хайми Мати на 18-й хвилині.

Анхель знайшов вільну зону біля межі штрафного майданчика , зігравши у стінку із партнером по команді, та надіслав м’яч у сітку ударом впритул до правої штанги.

А вже в доданий арбітром час Хорхе Моліна знайшов вільний простір у штрафному майданчику та спрямував м'яч по центру воріт, замкнувши передачу, яку виконав Амат Дьєду 2:0.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

2-й тур

Хетафе - Ейбар 2:0(1:0)

Голи: 1:0 - 18 Анхель, 2:0 - 91 Моліна

1:0 Анхель

2:0 Моліна

Джерело - Чемпіон.