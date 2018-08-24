Форвард Шахтаря став одним найкращих в історії українського футболу

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес піднявся на 5-е місце в таблиці найкращих бомбардирів-легіонерів в історії УПЛ.

У матчі з Олімпіком Мораес відзначився хет-триком, що дозволиоо йому обійти в рейтингу грузина Васила Гігіадзе, у якого в активі 61 гол в УПЛ.

У 31-річного бразильця тепер 63 забитих м'ячі. 35 з них він забив за Металург Донецьк, ще 22 за Динамо і 5 - за Шахтар. Для цього йому знадобилося 122 матчі.

Топ-10 бомбардирів-легіонерів УПЛ:

1. Максим Шацьких (Узбекистан) - 124 голи, 341 матч

2. Луїс Адріано (Бразилія) - 77 голів, 162 матчів

3. Алекс Тейшейра (Бразилія) - 67 голів, 146 матчів

4. Брандао (Бразилія) - 65 голів, 140 матчів

5. Жуніор Мораес (Бразилія) - 63 голи, 122 матчі

6. Васил Гігіадзе (Грузія) - 61 гол, 245 матчів

7. Автанділ Капанадзе (Грузія) - 57 голів, 189 матчів

8. Лакі Ідахор (Нігерія) - 54 голи, 221 матч

9. Георгій Деметрадзе (Грузія) - 52 голи, 130 матчів

10. Валентин Белькевич (Білорусь) - 51 гол, 224 матчі

Нагадаємо, Шахтар розгромив Олімпік.