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Шевчук: У Реброва велике майбутнє

Сьогодні 15:51 365 0
Шевчук: У Реброва велике майбутнє

Колишній гравець Шахтаря, а нині експерт на телебаченні В'ячеслав Шевчук розповів, що думає про призначення Реброва на посаду головного тренера Ференцвароша.

Його слова наводить сайт телеканалу Футбол.

"Ференцварош - хороший клуб з великою історією. Ребров нині - тренер вищої кваліфікації. Молодий тренер, у якого велике майбутнє, який постійно розвивається і не сидить на місці. Після Динамо працював у Саудівській Аравії, зараз починає роботу в Ференцвароші. В Угорщині не найсильніший чемпіонат, але команду він очолив гідну", — сказав Шевчук.

Нагадаємо, Ребров уклав контракт із угорським Ференцварошем.

За інформацією ЗМІ, він отримуватиме близько 1,5 млн євро на рік.

Джерело - Футбол 1/2.

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