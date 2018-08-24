Шевчук: У Реброва велике майбутнє

Колишній гравець Шахтаря, а нині експерт на телебаченні В'ячеслав Шевчук розповів, що думає про призначення Реброва на посаду головного тренера Ференцвароша.

Його слова наводить сайт телеканалу Футбол.

"Ференцварош - хороший клуб з великою історією. Ребров нині - тренер вищої кваліфікації. Молодий тренер, у якого велике майбутнє, який постійно розвивається і не сидить на місці. Після Динамо працював у Саудівській Аравії, зараз починає роботу в Ференцвароші. В Угорщині не найсильніший чемпіонат, але команду він очолив гідну", — сказав Шевчук.