Брат власника Мансіті хотів купити Ліверпуль за 2 млрд фунтів

Двоюрідний брат власника Манчестер Сіті Мансура - Халід бін Султан бен Заїд хотів придбати Ліверпуль на початку цього року.

Про це повідомляє xsport з посиланням на Daily Mail.

За інформацією видання, шейх пропонував президенту Ліверпуля Тому Вернеру 2 мільярди фунтів стерлінгів. Та на фінальній стадії переговорів власник англійського клубу відмовився продавати його.

Відзначимо, переговори закінчилися в січні 2018 го і тривали майже півроку, з вересня 2017 го.

Нагадаємо, в останньому турі Ліверпуль переграв Крістал Пелес.

Джерело - Xsport.