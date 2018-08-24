Брат власника Мансіті хотів купити Ліверпуль за 2 млрд фунтів

Двоюрідний брат власника Манчестер Сіті Мансура - Халід бін Султан бен Заїд хотів придбати Ліверпуль на початку цього року.
Про це повідомляє xsport з посиланням на Daily Mail.
За інформацією видання, шейх пропонував президенту Ліверпуля Тому Вернеру 2 мільярди фунтів стерлінгів. Та на фінальній стадії переговорів власник англійського клубу відмовився продавати його.
Відзначимо, переговори закінчилися в січні 2018 го і тривали майже півроку, з вересня 2017 го.
Нагадаємо, в останньому турі Ліверпуль переграв Крістал Пелес.
Джерело - Xsport.