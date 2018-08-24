Маліновський не забив, але віддав гольову передачу. ВІДЕО

Бельгійський Генк у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи переграв данський Брондбю з рахунком 5:2).

Український півзахисник Руслан Маліновський на 55-й хвилині відзначився гольовою передачею. Він прицільно навісив на Мбвана Саматта, який відзначився голом.

Ліга Європи

Плей-оф, перший матч

23 серпня

Генк - Брондбю 5:2 (2:0)

Голи: 1:0 — 37 Саматта, 2:0 — 45+1 пенальті Троссард, 2:1 — 47 Гєрманнссон, 2:2 — 51 Вільчек, 3:2 — 55 Саматта, 4:2 — 70 Саматта, 5:2 — 90+1 Троссард.

Нагадаємо, Маліновський один з найкращих гравців бельгійського чемпіонату.

Окрім цього Андрій Шевченко викликав Маліновського до збірної.

Джерело - Чемпіон.