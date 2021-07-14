Маркевич: До гри збірної України є питання

Збірна України здобула позитивний результат на Євро-2020.

Про це заявив глава комітету національних збірних команд УАФ Мирон Маркевич.

"Як оціните виступ на Євро команди Андрія Шевченка? Якщо відштовхуватися чисто від результату, то він позитивний. Збірна України ще ніколи не доходила до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Якщо ж говорити про гру, то питання є. Був хороший другий тайм в матчі з Нідерландами. Перша половина гри з Північної Македонією. З Австрією зіграли відверто погано. Реабілітувалися "синьо-жовті" в поєдинку зі Швецією. А ось матч проти англійців не можна занести нашій команді в актив.

У нас є футболісти, без яких ми не можемо обійтися, і все залежить від того, в якій вони формі. Андрій Ярмоленко непогано виступив на турнірі, Руслану Маліновському травма таки не дала зіграти на своєму максимумі. Олександр Зінченко провів непростий сезон за Манчестер Сіті, і десь його не вистачило. Хоча в матчі зі Швецією ми побачили цього виконавця у всій красі. Роман Яремчук, начебто, непогано виглядав, але вважаю, що цей нападник міг зіграти і краще. В обороні у нас є проблеми, особливо в грі на другому поверсі. Багато пропускаємо зі стандартних положень", - зазначив Маркевич.