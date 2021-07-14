Маркевич: Євро-2020 виграла команда, яка повинна була виграти

Відомому українському тренеру Мирону Маркевичу на Євро-2020 сподобалася гра збірної Угорщини.

Про це заявив сам фахівець.

"У фіналі турніру зустрілися найбільш гідні збірні. А виграла команда, яка повинна була виграти. Якщо ж говорити безпосередньо про сам Євро, то було багато хороших матчів. Класний футбол показували навіть ті збірні, які не пройшли в плей-оф. Я б, наприклад, зазначив Угорщину. У суперництві з Португалією, Францією та Німеччиною угорцям п'яти хвилин не вистачило, щоб вийти з групи смерті. Мені сподобався минулий форум.

Крім угорців, яка збірна ще запам'яталася? Зі знаком плюс я б відзначив Швейцарію. Підопічні Володимира Петковича гідно виглядали в кожному з матчів. Сподобалися данці. Навіть без свого лідера Крістіана Еріксена, колектив зібрався і продемонстрував не тільки бійцівські якості, але і результативний футбол. Розчарували хорвати, я очікував більшого від цієї збірної", - зазначив Маркевич.