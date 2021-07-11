Збірна України у ТОП-10 команд на Євро-2020 за поверненням володіння

Джерело - Чемпіон.
Збірна України увійшла до десятки команд на чемпіонаті Європи за кількістю повернення м'яча у володіння.
Про це повідомляє УЄФА.
Підопічні Шевченка знаходяться на 6 місці з 213 поверненнями м'яча.
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Джерело - Чемпіон.
Збірна України увійшла до десятки команд на чемпіонаті Європи за кількістю повернення м'яча у володіння.
Про це повідомляє УЄФА.
Підопічні Шевченка знаходяться на 6 місці з 213 поверненнями м'яча.