Італія - Англія: анонс і прогноз на фінал чемпіонату Європи

Чемпіонат Європи 2020, фінал 11 липня, 2021 Італія - Англія Вемблі, Лондон

У неділю 11 липня о 22:00 за київським часом відбудеться фінальний матч Євро-2020, в якому зійдуться два гранди світового футболу - збірні Італії та Англії. Зустріч відбудеться в Лондоні на легендарному стадіоні Вемблі, де у "трьох левів" буде значна перевага у вигляді підтримки домашніх трибун. На сьогодні в рейтингу ФІФА англійці займають 4 місце, а італійці завдяки переможній серії піднялися на 7 сходинку.

Італія

Збірна Італії перебуває у фантастичній формі, оновлюючи один рекорд за іншим. Зустріч проти Іспанії стала для італійців 32 матчем поспіль без поразок. До всього іншого, вони досить надійно діють в обороні і пропускають в окремих випадках.

Шлях до фіналу для підопічних Роберто Манчіні не можна назвати складним. Практично завжди вони контролювали хід поєдинку і ні разу не перебували в ролі наздоганяючих.

В рамках групової стадії чемпіонату Європи скуадра адзурра без зусиль здолала всіх опонентів: Туреччину (3:0), Швейцарію (3:0), Вельс (1:0). Шлях в плей-оф видався вже не таким легким, і в деяких випадках італійцям доводилося попотіти. В 1/8 в додатковий час була обіграна Австрія (2:1), в 1/4 повалена Бельгія (2:1), а в 1/2 з Іспанією переможець з'ясувався в серії післяматчевих пенальті (2:1).

Гра збірної Італії під керівництвом Роберто Манчіні засяяла абсолютно новими фарбами. Це вже не та команда, яка грає від оборони в нудний прагматичний футбол. Сьогодні "Скуадра адзурра" є однією з найбільш видовищних команд на світовій арені. При цьому вони мають практично непробивну оборону і сильних креативних виконавців в атаці.

Заявка команди

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (Мілан), Алекс Мерет (Наполі), Сальваторе Сірігу (Торіно).

Захисники: Франческо Ачербі (Лаціо), Алессандро Бастоні (Інтер), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Джорджіо К'єлліні (Ювентус), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Алессандро Флоренці (Парі Сен-Жермен), Джанлука Манчіні (Рома), Леонардо Спінаццола (Рома), Рафаел Толой (Аталанта), Емерсон (Челсі).

Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Брайан Крістанте (Рома), Мануель Локателли (Сассуоло), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Жоржиньйо (Челсі), Стефано Сенсі (Інтер), Марко Верратті (ПСЖ).

Нападники: Андреа Белотті (Торіно), Доменіко Берарді (Сассуоло), Федеріко Бернардескі (Ювентус), Федеріко К'єза (Ювентус), Чіро Іммобіле (Лаціо), Лоренцо Інсіньє (Наполі), Джакомо Распадорі (Сассуоло).

Англія

Англійці набрали хороший хід в останніх матчах, і багато гравців підійшли до піку своєї форми якраз до фіналу. Команда почала чемпіонат надзвичайно в'яло, відхопивши неабияку частку критики від різних ЗМІ, але в раунді плей-оф команда Гарета Саутгейта змінилася.

На груповій стадії Євро-2020 Англія насилу домоглася перемоги з мінімальним рахунком над Хорватією (1:0) і Чехією (1:0), а також розійшлася миром з Шотландією (0:0). В 1/8 фіналу вона на класі переграла принципового суперника збірну Німеччини (2:0), у чвертьфіналі розгромила Україну (4:0), а в півфіналі, вже в екстратаймі, дотиснула Данію (2:1).

Англійці прибули на Євро-2020 на якості головного фаворита турніру, і довели що експерти не помилялися, пробившись до фіналу вперше за таку довгу футбольну історію. Зараз їх головний тренер має в своєму розпорядженні гравців сильніших, ніж будь-яка інша збірна у світі. Для родоначальників футболу майбутній матч має величезне значення - адже англійці ніколи не перемагали на Євро, до того ж фінал відбудеться на Вемблі.

Заявка команди

Воротарі: Дін Гендерсон (Манчестер Юнайтед), Сем Джонстон (Вест Бром), Джордан Пікфорд (Евертон).

Захисники: Трент Александр-Арнольд (Ліверпуль), Бен Чілвелл і Ріс Джеймс (обидва – Челсі), Гаррі Магуайр, Люк Шоу (обидва – Манчестер Юнайтед), Тайрон Мінгс (Астон Вілла), Джон Стоунз і Кайл Вокер (обидва – Ман Сіті), Кіран Тріппьер (Атлетіко), Конор Коуді (Вулвергемптон).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Д), Джордан Гендерсон (Ліверпуль), Деклан Райс (Вест Гем), Мейсон Маунт (Челсі), Келвін Філліпс (Лідс).

Нападники: Домінік Калверт-Льюін (Евертон), Філ Фоден і Рахім Стерлінг (обидва – Ман Сіті), Джек Гріліш (Астон Вілла), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Букайо Сака (Арсенал), Джейдон Санчо (Боруссія Д).

Чемпіонати Європи

Італія вийшла на Євро вдесяте і візьме участь у сьомому фінальному турнірі поспіль з моменту пропуску ЧЄ-1992 у Швеції. Лише двічі (1996, 2004) італійці не змогли вийти з групи. Італія виграла домашній ЧЄ-1968 а на Євро-2000 і Євро-2012 ставала другою.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1968)

Англійці десятий раз грають на чемпіонаті Європи.

Найкращий результат на Євро: третє місце (1968)

Історія протистоянь

Команди між собою зіграли 27 матчів у яких Італія здобула 10 перемог при вікторіях Англії та 9 нічиїх. Востаннє команди грали між собою 2018 року і у контрольному поєдинку була зафіксована нічия 1:1.

Цифри та факти

• Англійці ніколи не програвали на Вемблі в фінальних стадіях великих турнірів в ігровий час (В9 Н4);

• Італія виграла домашній ЧЄ-1968, а на Євро-2000 і Євро-2012 ставала другою;

• Жодного разу в своїй історії збірна Англії не виходила у фінал чемпіонатів Європи;

• Збірна Англії за фінальну частину Євро-2020 пропустила лише 1 гол (у півфіналі);

• Статистика збірної Англії на Вемблі: В186 Н73 П39;

• Італія ніколи не поступалася Англії у фінальних стадіях великих турнірів.

Прогноз букмекерів

Букмекери вважають, що у англійців дещо більше шансів на перемогу в фінальному протистоянні. На їх перемогу приймаються ставки за коефіцієнтом 2,62, а на виграш італійців котирування знаходяться на рівні 3,05. Цілком ймовірно, що в основний час матчу переможець так і не буде виявлено - коефіцієнт на нічию становить 3,22.

Прогноз Чемпіона

Перемога Італії 3:1