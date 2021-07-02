Швейцарія - Іспанія: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У першому чвертьфіналі Євро-2020 збірна Швейцарії зустрінеться з Іспанією.
Стартові склади команд:
Швейцарія: Зоммер – Ельведі, Аканджі, Родрігес – Відмер, Закарія, Фройлер, Цубер – Шакірі – Емболо, Сеферовіч.
Запасні: Мвого, Кобель, Мбабу, Соу, Варгас, Фасснахт, Беніто, Гаврановіч, Фернандес, Шер, Кюмер, Лотомба.
Іспанія: Сімон – Аспілікуета, Ляпорт, Пау Торрес, Альба – Коке, Бускетс, Педрі – Ферран Торрес, Мората, Сарабія.
Запасні: Де Хеа, Санчес, Дієго Льоренте, Маркос Льоренте, Жерар Морено, Алькантара, Гарсія, Гайя, Родрі, Ольмо, Траоре, Оярсабаль.
Матч розпочнеться о 19:00