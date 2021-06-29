Швейцарія - Іспанія: анонс і прогноз на матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи

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Чемпіонат Європи 2020, 1/4 фіналу 2 липня, 2021 Швейцарія - Іспанія Газпром Арена, Санкт-Петербург

2 липня в російському Санкт-Петербурзі на стадіоні Газпром Арена відбудеться поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Швейцарії та Іспанії.

Швейцарія

Напередодні старту чемпіонату Європи з футболу збірна Швейцарії вважалася головними аутсайдерами групи А, але їм вдалося осоромити своїх критиків набравши 4 очки і пробившись в раунд плей-оф. В рамках групового етапу вони почали з нічийного результату з Вельсом (1:1), потім програли Італії з розгромним рахунком (3:0), і взяли верх над Туреччиною (3:1).

В 1/8 фіналу підопічні Володимира Петковича зустрічалися з головними фаворитами Євро - грізною і зірковою Францією. Матч вийшов досить захоплюючим і надрезультативним. Основний час зустрічі закінчився з рахунком 3:3, а в серії пенальті Янн Зоммер взяв удар Мбаппе і вивів свою команду до чвертьфіналу турніру.

Збірна Швейцарії демонструє на цьому Євро цікавий інтенсивний футбол. Вони не "паркують автобус", створюють безліч моментів біля чужих воріт і так само дають бити суперникам по своїх. Важко було очікувати, що вони будуть діяти в подібній манері, адже це здавалося абсолютно програшною тактикою з їх рівнем гравців. Команда Володимира Петковича аж ніяк не укомплектована класними футболістами, та їм вдалося дійти досить далеко.

Заявка команди

Воротарі: Ян Зоммер (Боруссія Менхенгладбах), Івон Мвого (ПСВ), Йонас Омлін (Монпельє).

Захисники: Мануель Аканджі (Боруссія Дортмунд), Лоріс Беніто (Бордо), Ніко Ельведі (Боруссія Менхенгладбах), Кевен Мбабу (Вольфсбург), Бечір Омерагіч (Цюріх), Рікардо Родрігес (Торіно), Сильван Відмер (Базель), Фабіан Шер (Ньюкасл ), Джордан Лотомба (Ніцца), Ерай Джюмерт (Базель).

Півзахисники: Граніт Джака (Арсенал), Деніс Закарія (Боруссія Менхенгладбах), Ремо Фройлер (Аталанта), Джібріль Соу (Айнтрахт Франкфурт), Адмір Мехмеді (Вольфсбург), Джердан Шакірі (Ліверпуль), Рубен Варгас (Аугсбург), Стівен Цубер (Айнтрахт Франкфурт), Крістіан Фасснахт (Янг Бойз).

Нападники: Брель Емболо (Боруссія Менхенгладбах), Маріо Гавранович (Динамо Загреб), Харіс Сеферович (Бенфіка).

Іспанія

Збірна Іспанія на поточному чемпіонаті Європи складає трохи неоднозначне враження. Вони якось складно почали турнір з нічиїх зі шведами (0:0) і Польщею (0:0), але потім показали свій справжній рівень і винесли Словаччину (5:0). В рамках 1/8 фіналу іспанці зустрічалися з хорватами, видавши, напевно, поки що найкращий матч турніру. Основний час зустрічі закінчився з рахунком 3:3, і лише в екстратаймі, вдалося здобути путівку у чвертьфінал.

Іспанцям довелося помучитися з хорватами в 1/8, хоча "червона фурія" була сильнішою від балканців. Команда Луїса Енріке, як завжди, є однією із фаворитів будь-якого турніру. Але цей чемпіонат Європи уже показав, що претенденти на титул теж можуть вилітати на ранніх стадіях.

Заявка команди

Воротарі: Унаі Сімон (Атлетік), Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед), Роберт Санчес (Брайтон).

Захисники: Хосе Гайя (Валенсія), Хорді Альба (Барселона), Пау Торрес (Вільярреал), Емерік Ляпорт і Ерік Гарсія (обидва – Ман Сіті), Діего Льоренте (Лідс), Сезар Аспілікуета (Челсі), Маркос Льоренте (Атлетіко).

Півзахисники: Серхіо Бускетс і Педрі (обидва – Барселона), Родрі (Ман Сіті), Тьяго (Ліверпуль), Коке (Атлетіко), Фабіан Руіс (Наполі).

Нападники: Дані Ольмо (Лейпциг), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Альваро Мората (Ювентус), Жерар Морено (Вільярреал), Ферран Торрес (Ман Сіті), Адама Траоре (Вулвергемптон), Пабло Сарабія (ПСЖ).

Чемпіонати Європи

Збірна Швейцарії вп'яте грає у фінальній частині Євро. Всі п'ять були в рамках семи останніх чемпіонатів Європи.

Найкращий результат на Євро: 1/8 фіналу (2016).

Збірна Іспанії виступає на Євро сьомий раз поспіль. Вона виграла трофей 1964-го, потім 2008-го, а 2012-го першою в історії захистила титул чемпіона Європи.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1964, 2008, 2012)

Історія протистоянь

Команди між собою зіграли 22 матчі у яких Швейцарія здобула лише 1 перемогу при 16 вікторіях Іспанії та 5 нічиїх. Востаннє команди грали між собою 2020-го у Лізі націй (ці команди були в групі разом із Україною).

Цифри та факти

• Перемога Іспанії над Словаччиною (5:0) у груповому етапі стала найбільшою за всю історії "фурії рохи" на Євро;

• Збірна Швейцарії грає на четвертому поспіль великому турнірі. Крім Євро-2016, вона також виступала на ЧС-2014 і ЧС-2018. Там обидва рази швейцарці дійшли до 1/8 фіналу;

• Збірна Іспанії - одна з п'яти країн, що не зазнали у відборі жодної поразки;

• Команди грали в одній групі Ліги Націй. Разом з Німеччиною і Україною;

• Збірна Іспанії у матчі проти шведів виконала 830 передач за матч, що є найбільшим показником на Євро-2020 наразі;

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Іспанії абсолютним фаворитом. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 1,73.

Поставити на перемогу збірної Швейцарії, можна за 5,55.

Прогноз Чемпіона

Перемога Іспанії 2:1