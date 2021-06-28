Бельгія - Італія: анонс і прогноз на матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи

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Чемпіонат Європи 2020, 1/4 фіналу 2 липня, 2021 Бельгія - Італія Альянц Арена, Мюнхен

2 липня в Мюнхені на Альянц Арені відбудеться поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Бельгії та Італії.

Бельгія

Підопічні Роберто Мартінеса ще не втрачали очки на нинішньому чемпіонаті Європи. Вони дуже впевнено посіли перше місце в групі, здолавши всіх своїх опонентів: Росія (3:0), Данія (2:1), Фінляндія (0:2). В рамках 1/8 бельгійці зустрічалися з чинними чемпіонами Європи - Португалією. Гра проходила з явною перевагою португальців, але, а все-таки, Бельгія змогла видряпати перемогу з мінімальним рахунком 1:0, завдавши всього один удар в площину воріт суперника.

Дуже шкода, що ці дві команди зустрічаються на такому ранньому етапі, оскільки вони явні претенденти на вихід у фінал Євро-2020. І італійці, і бельгійці, нині демонструють просто надзвичайну гру.

Заявка команди

Воротарі: Тібо Куртуа (Реал), Сімон Міньйоле (Брюгге), Матц Селсо (Страсбург).

Захисники: Тобі Алдервейрелд (Тоттенгем), Дедрік Боята (Герта), Джейсон Денайер (Ліон), Томас Вермален (Віссел Кобе), Ян Вертонген (Бенфіка).

Півзахисники: Тімоті Кастань (Лестер), Насер Шадлі (Башакшехір), Яннік Карраско (Атлетіко), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Леандер Дендонкер (Вулвергемптон), Торган Азар (Боруссія Дортмунд), Тома Меньє (Боруссія Дортмунд), Денніс Прат (Лестер), Юрі Тілеманс (Лестер), Ханс Ванакен (Брюгге), Аксель Вітсель (Боруссія Дортмунд).

Нападники: Міші Бачуаї (Крістал Пелес), Крістіан Бентеке (Крістал Пелес), Жеремі Докю (Ренн), Еден Азар (Реал), Ромелу Лукаку (Інтер), Дріс Мертенс (Наполі), Леандро Троссар (Брайтон).

Італія

Нинішня збірна Італії знаходиться в найкращій формі, ніж коли-небудь за свою багату історію. Скуадра адзурра не знає поразок ось уже 31 гру поспіль, а в останніх 11 матчах пропустила лише один гол - від австрійського нападника Саші Каладжича, вже в екстратаймі 1/8 фіналу.

Шлях до чвертьфіналу був для підопічних Роберто Манчіні досить легкою прогулянкою. У групі А були биті Туреччина (3:0), Швейцарія (3:0) і Вельс (1:0), і тільки лише Австрія змусила трошки попотіти в першому раунді плей-оф. Основний час матчу завершився з рахунком 0:0, а вже в додатковий час (2:1) голи К'єзи і Пессіни вивели італійців в 1/4 фіналу Євро-2020.

Заявка команди

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (Мілан), Алекс Мерет (Наполі), Сальваторе Сірігу (Торіно).

Захисники: Франческо Ачербі (Лаціо), Алессандро Бастоні (Інтер), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Джорджіо К'єлліні (Ювентус), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Алессандро Флоренці (Парі Сен-Жермен), Джанлука Манчіні (Рома), Леонардо Спінаццола (Рома), Рафаел Толой (Аталанта), Емерсон (Челсі).

Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Брайан Крістанте (Рома), Мануель Локателли (Сассуоло), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Жоржиньйо (Челсі), Стефано Сенсі (Інтер), Марко Верратті (ПСЖ).

Нападники: Андреа Белотті (Торіно), Доменіко Берарді (Сассуоло), Федеріко Бернардескі (Ювентус), Федеріко К'єза (Ювентус), Чіро Іммобіле (Лаціо), Лоренцо Інсіньє (Наполі), Джакомо Распадорі (Сассуоло).

Чемпіонати Європи

Бельгійці грають на Євро вдруге поспіль і вшосте в цілому.

Найкращий результат на Євро: друге місце (1980)

Італія вийшла на Євро вдесяте і візьме участь у сьомому фінальному турнірі поспіль з моменту пропуску ЧЄ-1992 у Швеції. Лише двічі (1996, 2004) італійці не змогли вийти з групи. Італія виграла домашній ЧЄ-1968 а на Євро-2000 і Євро-2012 ставала другою.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1968)

Історія протистоянь

Із 22 зустрічей між цими командами бельгійці виграли лише 4 поєдинки, натомість італійці - 14, при чотирьох нічийних матчах. Востаннє суперники зустрічалися між собою на груповій стадії Євро-2016 і тоді Італія здобула перемогу 2:0.

Цифри та факти

• У кваліфікації Євро-2020 Бельгія виграла всі десять матчів в групі I;

• На останніх трьох Євро Італія доходила як мінімум до чвертьфіналу;

• Збірна Бельгії стала найрезультативнішою командою у відбірному циклі Євро-2020 з 40 голами в десяти матчах;

• Бельгія вибила з турніру чинних чемпіонів Європи;

• Бельгія на груповому етапі: 9 очок, 1 пропущений м'яч і 7 забитих;

• Італія виграла домашній ЧЄ-1968, а на Євро-2000 і Євро-2012 ставала другою.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Італії фаворитом. Коефіцієнт на перемогу цієї команди складає - 2,40. На перемогу Бельгії можна поставити з коефіцієнтом - 3,30.

Прогноз Чемпіона

Перемога Бельгії 2:1.