 Нідерланди - Чехія: анонс і прогноз на матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Нідерланди - Чехія: анонс і прогноз на матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Сьогодні 16:13 995 0
Нідерланди - Чехія: анонс і прогноз на матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу
27 червня, 2021

Нідерланди - Чехія
Стадіон: Пушкаш Арена, Будапешт

27 червня, в Будапешті на Пушкаш Арені відбудеться поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Нідерландів та Чехії.

Нідерланди

Нідерланди на одному диханні подолали груповий раунд, здобувши три перемоги із загальним рахунком 8:2. У стартовій грі "помаранчеві" дотиснули Україну (3:2), а потім легко розібралися з командами Австрії (2:0) і Північної Македонії (3:0). Якщо відверто, все це було очікувано.

Національна збірна "країни тюльпанів" стали найуспішнішою командою груповій стадії, продемонструвавши результативну гру в атаці. Втім, у чехів досить досвіду протистояти фаворитам в престижних турнірах, але навряд чи номінальні гості зможуть весь матч стримувати Депая і компанію.

Заявка команди

Воротарі: Марко Бізот (Алкмаар), Тім Крул (Норвіч), Маартен Стекеленбург (Аякс).

Захисники: Патрік ван Аанхолт (Крістал Пелес), Натан Аке (Манчестер Сіті), Дейлі Блінд (Аякс), Дензел Думфріс (ПСВ), Маттейс де Лігт (Ювентус), Юррьен Тімбер (Аякс), Йоел Велтман (Брайтон), Стефан де Врей (Інтер), Овен Вейндал (Алкмаар).

Півзахисники: Донні ван де Беек (Манчестер Юнайтед), Раян Гравенберх (Аякс), Френки де Йонг (Барселона), Даві Классен (Аякс), Теун Коопмейнерс (Алкмаар), Мартен де Роон (Аталанта), Тонні Джорджиніо Вейналдум (Ліверпуль).

Нападники: Стевен Бергхейс (Фейєноорд), Коді Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг (Севілья), Доніелл Мален (ПСВ), Мемфіс Депай (Ліон), Квінсі Промес (Спартак Москва), Ваут Вегхорст (Вольфсбург).

Чехія

Чехія гарантувала собі вихід в плей-оф за підсумками двох стартових турів у своїй групі. У першому матчі збірна розібралася з Шотландією (2:0), після чого, розділила очки в грі з хорватами (1:1). А в останньому матч квартету чехи поступилися Англії з мінімальним рахунком (0:1).

Чехія - дисциплінована і збита команда, здатна завдати проблем будь-якому супернику. Але проти Нідерландів буде дуже складно, адже команда Франка де Бура показує футбол топового рівня!

Заявка команди

Воротарі: Алеш Мандоус (Сігма), Томащ Вацлік (Севілья), Іржі Павленка (Вердер).

Захисники: Томаш Калас (Брістоль Сіті), Ондржей Челюстка (Спарта), Якуб Брабец (Вікторія Плзень), Ян Боржил, Давід Зіма (обидва – Славія), Владімір Коуфал (Вест Гем), Павел Кадержабек (Гоффенгайм), Алеш Матею (Брешіа).

Півзахисники: Владімір Даріда (Герта), Томаш Соучек (Вест Гем), Алекс Крал (Спартак Москва), Лукаш Масопуст, Петр Шевчик, Томаш Холеш (усі – Славія), Антонін Барак (Верона), Якуб Пешек (Ліберец).

Нападники: Патрік Шик (Баєр), Міхал Крменчік (ПАОК), Матей Відра (Бернлі), Томаш Пекхарт (Легія).

Чемпіонати Європи

Нідерланди зіграли у фінальних стадіях дев'яти чемпіонатів Європи. Вони пропустили Євро-2016, коли вперше з Євро-1984 не пройшли кваліфікацію.

Найкращий результат на Євро: чемпіони (1988)

Після розпаду Чехословаччини в 1993 році збірна Чехії не пропустила жодного чемпіонату Європи.

Чехословаччина виграла континентальну першість в 1976 році. Через 20 років збірна незалежної Чехії дійшла до фіналу чемпіонату Європи, в якому поступилася Німеччині. Чехи грали також в півфіналі Євро-2004 і чвертьфіналі Євро-2012

Найкращий результат на Євро: перемога (1976, Чехословаччина)

Історія протистоянь

Команди між собою зіграли 11 матчів у яких Нідерланди виграли 3 поєдинків при 5-ти вікторіях Чехії та 3-х нічиїх. Востаннє команди грали у відборі до чемпіонату Європи-2016 і тоді чехи двічі переграли своїх суперників - 2:1 вдома та 3:2 на виїзді.

Цифри та факти

• Нідерланди - чемпіони Європи 1988 року. Це їх єдиний великий міжнародний трофей;

• На Євро-2016 збірна Чехії посіла останнє місце у своїй групі, набравши лише одне очко;;

• У відбірковому турнірі Євро-2016 нідерландці залишилися в групі четвертими позаду Чехії, Ісландії і Туреччини;

• Результати Чехії на груповому етапі Євро-2020: В1 Н1 П1 З/П3:2.

• 2019-го Нідерланди дійшли до фіналу першого розіграшу Ліги націй.

Прогноз букмекерів

Збірна Нідерландів є беззаперечним фаворитом матчу. На перемогу номінальних господарів стадіону можна поставити з коефіцієнтом 1,71. А от тріумф Чехії оцінюють у 5,30. нічия - 3,90

Прогноз Чемпіона

Перемога Нідерландів 2:0

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