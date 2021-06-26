 Франція - Швейцарія: анонс і прогноз на матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
Збірна України переграла Швейцарію та здобула путівку на чемпіонат світу
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Франція - Швейцарія: анонс і прогноз на матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи

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Франція - Швейцарія: анонс і прогноз на матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу
28 червня, 2021

Франція - Швейцарія
Арена Національ, Бухарест

28 червня в Бухаресті на Арені Національ відбудеться поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Франції та Швейцарії.

Франція

Чинні чемпіони світу команда Франції приїхала на Євро-2020 на ранзі головного фаворита турніру. Поки вони виправдовують цей високий статус, зайнявши з 5 очками в активі перше місце в "групі смерті". У минулих трьох матчах підопічні Дешама два рази грали внічию: Угорщина (1:1), Португалія (2:2) і обіграли Німеччину (1:0).

Головна надія команди і найдорожчий гравець світу Кіліан Мбаппе поки не виправдовує покладених на нього сподівань, і не відрізняється результативними діями. Зате дублем у матчі з португальцями відзначився знову повернутий до збірної Карім Бензема.

Не думаємо, що Швейцарія буде "легкою прогулянкою" для чемпіонів світу, але не сумніваємося у проході.

Заявка команди

Воротарі: Юго Льоріс (Тоттенгем), Стів Манданда (Олімпік), Майк Меньян (Лілль).

Захисники: Люка Дінь (Евертон), Лео Дюбуа (Ліон), Лукас Ернандес (Баварія), Преснель Кімпембе (ПСЖ), Жюль Кунде (Севілья), Клеман Лангле (Барселона), Бенжамен Павар (Баварія), Рафаель Варан (Реал), Кюрт Зума (Челсі).

Півзахисники: Н'Голо Канте (Челсі), Тома Лемар (Атлетіко), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Адріен Рабьо (Ювентус), Мусса Сіссоко (Тоттенгем), Корентен Толіссо (Баварія).

Нападники: Віссам Бен-Йеддер (Монако), Карім Бензема (Реал), Кінгслі Коман (Баварія), Усман Дембеле (Барселона), Олівье Жіру (Челсі), Антуан Грізманн (Барселона), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Маркюс Тюрам (Боруссія Менхенгладбах).

Швейцарія

У впертій боротьбі за путівку в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу збірна Швейцарія фінішувала на третьому місці в групі A, набравши стільки ж очок, як і Вельс - чотири. На груповому етапі, команда зіграла результативну нічию з валлійцями (1:1), розгромно програла італійцям (3 0) і розчавила турків (3:1).

В ростері збірної не значиться гучних імен, відомих рядовим глядачам футболу. Найбільш значущі футболісти в складі швейцарців це забивний нападник Бенфіки Гаріс Сеферович, півзахисник лондонського Арсеналу Граніт Джака і воротар менхенгладбаської Боруссії Ян Зоммер.

При всій нашій повазі до бойовитості швейцарців, їм практично нереально пробитися у чвертьфінал. Навіть сценарій з серією пенальті виглядає нереалістичним. Сьогоднішня збірна Франції не має слабких місць ні в одній з ліній, а на кожну позицію на полі претендує відразу кілька футболістів, заграні за найсильніші клуби світу.

Заявка команди

Воротарі: Ян Зоммер (Боруссія Менхенгладбах), Івон Мвого (ПСВ), Йонас Омлін (Монпельє).

Захисники: Мануель Аканджі (Боруссія Дортмунд), Лоріс Беніто (Бордо), Ніко Ельведі (Боруссія Менхенгладбах), Кевен Мбабу (Вольфсбург), Бечір Омерагіч (Цюріх), Рікардо Родрігес (Торіно), Сильван Відмер (Базель), Фабіан Шер (Ньюкасл ), Джордан Лотомба (Ніцца), Ерай Джюмерт (Базель).

Півзахисники: Граніт Джака (Арсенал), Деніс Закарія (Боруссія Менхенгладбах), Ремо Фройлер (Аталанта), Джібріль Соу (Айнтрахт Франкфурт), Адмір Мехмеді (Вольфсбург), Джердан Шакірі (Ліверпуль), Рубен Варгас (Аугсбург), Стівен Цубер (Айнтрахт Франкфурт), Крістіан Фасснахт (Янг Бойз).

Нападники: Брель Емболо (Боруссія Менхенгладбах), Маріо Гавранович (Динамо Загреб), Харіс Сеферович (Бенфіка).

Чемпіонати Європи

Для французької збірної це десятий Євро в історії і восьмий поспіль. Востаннє фінальна стадія чемпіонату Європи відбулася без французів 1988 року.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1984, 2000)

Збірна Швейцарії вп'яте грає у фінальній частині ЄВРО. Всі п'ять були в рамках семи останніх чемпіонатів Європи.

Найкращий результат на Євро: 1/8 фіналу (2016).

Історія протистоянь

Швейцарці в 38 матчах з французами здобули 12 перемог при 10 нічиїх і 16 поразках. Але жоден з шести офіційних матчів збірна Швейцарії у "триколірних" не виграла (Н4 П2).

Остання зустріч команд відбулася на груповому етапі Євро-2016. У матчі третього туру вони зіграли по нулях.

Цифри та факти

• Статистика збірної Швейцарії в 16 матчах фінальної стадії Євро: В3 Н6 П7.

• Французи - чинні чемпіони світу;

• Збірна Швейцарії грає на четвертому поспіль великому турнірі. Крім Євро-2016, вона також виступала на ЧС-2014 і ЧС-2018. Там обидва рази швейцарці дійшли до 1/8 фіналу;

• Дешам перемагав на чемпіонатах світу (1998) і Європи (2000) як футболіст і тепер може зробити це як тренер;

• Швейцарці програли три з чотирьох попередніх матчів в Бухаресті;

• Французи виграли всі шість матчів 1/8 фіналу на великих турнірах.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Франції абсолютним фаворитом. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 1,59.

Поставити на перемогу збірної Швейцарії, можна за 6,80.

Прогноз Чемпіона

Перемога Франції 2:0

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