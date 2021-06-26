Судаков виділив відмінності тренувального процесу у збірній України та Шахтарі

Півзахисник збірної України Георгій Судаков пригадав найпам'ятніші моменти свого перебування у таборі національної команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Відмінності в тренувальному процесі порівняно з клубом? Насамперед відмінності у швидкості гри, мислення. Тут зібрані найкращі футболісти країни. Це для мене великий досвід. Хоч я й не зіграв ще на Євро, але це великий шанс для мене — у 18 років побувати в такій структурі, аванс на майбутнє.

Найбільш пам’ятний момент — це товариські матчі з Північною Ірландією та Кіпром, в яких я взяв участь. Багато хто не вважав, що я заслуговую на виклик до збірної, але потім доводилося читати, що дехто змінив думку", - відзначив Судаков.