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Судаков виділив відмінності тренувального процесу у збірній України та Шахтарі

Сьогодні 13:13 146 0
Георгій Судаков прокоментував перебування у збірній України
Судаков виділив відмінності тренувального процесу у збірній України та Шахтарі
Фото - УАФ
#Судаков, #Євро-2020

Джерело - УАФ.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков пригадав найпам'ятніші моменти свого перебування у таборі національної команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Відмінності в тренувальному процесі порівняно з клубом? Насамперед відмінності у швидкості гри, мислення. Тут зібрані найкращі футболісти країни. Це для мене великий досвід. Хоч я й не зіграв ще на Євро, але це великий шанс для мене — у 18 років побувати в такій структурі, аванс на майбутнє. 

Найбільш пам’ятний момент — це товариські матчі з Північною Ірландією та Кіпром, в яких я взяв участь. Багато хто не вважав, що я заслуговую на виклик до збірної, але потім доводилося читати, що дехто змінив думку", - відзначив Судаков.

Раніше, Рикун розкритикував лідерів збірної України.

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