Голкіпер збірної Швеції налаштований пройти Україну в 1/8 Євро-2020

Воротар збірної Швеції Робін Ольсен вважає Україну хорошим варіантом в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Про це розповів сам футболіст.

"Відчуваю, що перебуваю у неймовірно хорошій формі. Напевно, вперше за всю кар'єру граю настільки впевнено і спокійно. Я приїхав на Євро з великою впевненістю і бажанням проявити себе, допомогти команді, хоча останні місяці я не грав в Евертоні.

Перемогу над Польщею відзначили скромно: в аеропорту з'їли піцу, а коли повернулися додому, то побалували себе гамбургерами. Тепер знову будемо дотримуватися дієти.

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Щодо матчу з Україною... Було багато різних сценаріїв і ми не думали про те, з ким зіграємо в 1/8 фіналу, якщо туди потрапимо. Ми не вивчали детально Україну, але розуміємо, що можемо пройти такого суперника. Були варіанти набагато гірші", – відзначив Ольсен.