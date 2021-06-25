Хорватія - Іспанія: анонс і прогноз на матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи

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Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу 28 червня, 2021 Хорватія - Іспанія Гемпден Парк, Глазго

28 червня в Копенгагені на стадіоні Паркен відбудеться поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Хорватії та Іспанії.

Хорватія

Хорвати завоювали путівку в раунд плей-оф лише в заключному третьому турі, обігравши Шотландію з рахунком 3:1. До цього вони поступилися збірній Англії (1:0) і розійшлися внічию з Чехією (1:1). Підопічні Златко Далича добре діють в обороні, не дозволяючи розвернутися суперникам біля власних воріт, але в атаці виглядають відверто слабо. Основні надії з голами пов'язані з ветеранами Іваном Перишечем і Лукою Модричем. Збірна Хорватії є чинним віцечемпіоном світу. Однак, після такого успішного для себе мундіалю хорвати не можуть підтвердити свій статус, оскільки їхня гра зараз зовсім не відповідає високим статусам.

Але, на щастя для тренерського штабу, у хорватів відсутні травмовані і дискваліфіковані гравці. Також зустріч з Шотландією показала, що балканська дружина функціонально готова до 1/8 фіналу Євро-2020.

Заявка команди

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Ловре Калинич (Хайдук), Сімон Слуга (Лутон).

Захисники: Шіме Врсалько (Атлетіко), Борна Барішіч (Рейнджерс), Дуе Чалета-Цар (Олімпік), Деян Ловрен (Зеніт), Йосіп Юрановіч (Легія), Домагой Віда (Бешикташ), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), Домагой Брадаріч (Лілль), Міле Шкоріч (Осієк).

Півзахисники: Матео Ковачич (Челсі), Лука Модрич (Реал), Марцело Брозович (Інтер), Мілан Бадель (Дженоа), Нікола Влашич (ЦСКА Москва), Маріо Пашалич (Аталанта), Іван Перішич (Інтер), Йосип Брекало (Вольфсбург), Міслав Оршич (Динамо Загреб), Лука Іванушец (Динамо Загреб).

Нападники: Анте Ребич (Мілан), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Анте Будімір (Осасуна), Андрей Крамарич (Гоффенгайм).

Іспанія

"Червона фурія" мляво розпочала турнір, стартувавши на Євро з двох нічиїх поспіль, зігравши 0:0 зі шведами і 1:1 з поляками. Але в матчі зі Словаччиною іспанці сповна виправдали своє прізвисько, розгромивши опонента з рахунком 5:0. Правда варто зауважити, що два з п'яти м'ячів словаки відправили у власні ворота.

Особливо добре на чемпіонаті діє іспанська оборона, що важливо для перемоги на подібних турнірах. Підопічні Луїса Енріке пропустили лише один гол, але при цьому оборонці активно беруть участь в атакувальних діях і вельми небезпечні при стандартах.

Заявка команди

Воротарі: Унаі Сімон (Атлетік), Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед), Роберт Санчес (Брайтон).

Захисники: Хосе Гайя (Валенсія), Хорді Альба (Барселона), Пау Торрес (Вільярреал), Емерік Ляпорт і Ерік Гарсія (обидва – Ман Сіті), Діего Льоренте (Лідс), Сезар Аспілікуета (Челсі), Маркос Льоренте (Атлетіко).

Півзахисники: Серхіо Бускетс і Педрі (обидва – Барселона), Родрі (Ман Сіті), Тьяго (Ліверпуль), Коке (Атлетіко), Фабіан Руіс (Наполі).

Нападники: Дані Ольмо (Лейпциг), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Альваро Мората (Ювентус), Жерар Морено (Вільярреал), Ферран Торрес (Ман Сіті), Адама Траоре (Вулвергемптон), Пабло Сарабія (ПСЖ).

Чемпіонати Європи

Збірна Хорватії грає на чемпіонаті Європи вшосте (і вп'яте поспіль). Після здобуття незалежності Хорватія пропустила тільки ЄВРО-2000

Найкращий результат на Євро: 1/4 фіналу (1996, 2008)

Збірна Іспанії виступає на Євро сьомий раз поспіль. Вона виграла трофей 1964-го, потім 2008-го, а 2012-го першою в історії захистила титул чемпіона Європи.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1964, 2008, 2012)

Історія протистоянь

Команди між собою зіграли 8 матчів у яких Хорватія виграла 3 поєдинки при чотирьох вікторіях Іспанії та одній нічиї. Востаннє команди грали між собою 2018-го у Лізі націй і тоді команди обмінялися домашніми перемогами. В Ельче іспанці знищили Хорватію 6:0, а за два місяці у Загребі сильнішими теж були господарі 3:2.

Цифри та факти

• Перемога Іспанії над Словаччиною (5:0) у груповому етапі стала найбільшою за всю історії "фурії рохи" на Євро;

• Збірна Хорватії є чинним віцечемпіоном світу;

• Збірна Іспанії - одна з п'яти країн, що не зазнали у відборі жодної поразки;

• Модрич є наймолодшим (22 роки та 273 дні, перемога 1:0 над Австрією на Євро-2008) та найстаршим (35 років та 286 днів сьогодні) автором голу збірної Хорватії на чемпіонатах Європи;

• Збірна Іспанії у матчі проти Шведів виконала 830 передач за матч, що є найбільшим показником на Євро-2020 наразі;

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Іспанії абсолютним фаворитом. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 1,66.

Поставити на перемогу збірної Хорватії, можна за 6,10.

Прогноз Чемпіона

Перемога Іспанії 3:1