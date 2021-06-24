Люка Дінь встановив новий рекорд Євро

Французький захисник був замінений через 7 хвилин після появи на полі

Джерело - Чемпіон.

У матчі з Португалією (2:2) французький захисник Люка Дінь, який вступив в гру на початку другого тайму замість Лукаса Ернандеса, вже через 7 хвилин був змушений покинути поле через травму, що стало найшвидшою заміною в історії фінальних турнірів чемпіонатів Європи.

Про це повідомляє Sport.ua.

Колишній рекорд був встановлений югославом Гораном Джоровичом, який на ЧЄ-2000 в поєдинку з Іспанією відіграв лише 13 хвилин від початку зустрічі, і повторений нашим Олександром Зубковим на нинішньому чемпіонаті в матчі з Нідерландами.