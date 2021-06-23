Довбик: Збірна України перебуває в режимі очікування

Нападник збірної України Артем Довбик оцінив перспективи зіграти в плей-оф Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Зараз ми повинні чекати на результати інших матчів. Звісно, це важка ситуація, адже не все залежить від нас. Ми перебуваємо в режимі очікування. Шанс визначити свою долю самим ми втратили. Загалом непросто це переживати.

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Тренувальний процес не змінився, оскільки після матчу з Австрією минув усього один день. Усі гравці виконали на зборі всю заплановану роботу, тому мають відчувати себе добре. Зрештою, так і є, усі почуваються нормально", - відзначив Довбик.